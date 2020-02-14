جماهير إنتر ميلان تطلق هتافات عنصرية ضد إبراهيموفيتش وكيسي

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عادت الهتافات العنصرية إلى الملاعب الإيطالية في أعقاب الصيحات الجماهيرية التي شهدتها موقعة "دربي الغضب" التي جمعت الجارين إنتر ميلان و أي سي ميلان على استاد "السان سيرو" ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وبحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش و لاعب الوسط العاجي فرانك كيسي تعرضا لاستفزازات عنصرية من قبل جماهير الإنتر خلال مجريات المباراة.

وهاجم ألتراس الإنتر الدولي العاجي كيسي بهتافات عنصرية تتعلق بلون بشرته السوداء ، في حين تعرض المهاجم إبراهيموفيتش لصيحات استفزازية بوصفه "غجري"، و ذلك أثناء إجراء عمليات الاحماء التي سبقت انطلاقة المباراة .

يشار الى أن العديد من اللاعبين من ذوي البشرة السوداء تعرضوا إلى صيحات عنصرية من جماهير بعض الأندية الإيطالية من ابرزهم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان ، و الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم بريتشيا و السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نابولي .