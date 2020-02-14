يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
عادت الهتافات العنصرية إلى الملاعب الإيطالية في أعقاب الصيحات الجماهيرية التي شهدتها موقعة "دربي الغضب" التي جمعت الجارين إنتر ميلان و أي سي ميلان على استاد "السان سيرو" ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.
وبحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش و لاعب الوسط العاجي فرانك كيسي تعرضا لاستفزازات عنصرية من قبل جماهير الإنتر خلال مجريات المباراة.
وهاجم ألتراس الإنتر الدولي العاجي كيسي بهتافات عنصرية تتعلق بلون بشرته السوداء ، في حين تعرض المهاجم إبراهيموفيتش لصيحات استفزازية بوصفه "غجري"، و ذلك أثناء إجراء عمليات الاحماء التي سبقت انطلاقة المباراة .
يشار الى أن العديد من اللاعبين من ذوي البشرة السوداء تعرضوا إلى صيحات عنصرية من جماهير بعض الأندية الإيطالية من ابرزهم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان ، و الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم بريتشيا و السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نابولي .
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير إنتر ميلان تطلق هتافات عنصرية ضد إبراهيموفيتش وكيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.