الاتحاد الجزائري يوضح حقيقة انضمام المغربي عبدالسلام للجهاز الفني

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سارع الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى تصحيح المعلومة التي نشرها عدد من وسائل الإعلام عن انضمام المدافع المغربي الاسبق عبد السلام وادو إلى طاقم الجهاز الفني للمنتخب الجزائري، وعمله مساعداً للمدرب الوطني جمال بلماضي .

وعاد الاتحاد الجزائري إلى نشر بيان بهدف توضيح الأمر وتفادياً لنشر أي تقارير مضللة في هذه القضية ، حيث أكد بأن وادو لن يكون ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني ، ولكنه سيكون حاضراً في معسكر المنتخب الجزائري في شهر مارس القادم ، ضمن تحضيره لنيل شهادة مدرب محترف من قبل الاتحاد الأوروبي ، نظراً لإرتباطه بعلاقة صداقة مع جمال بلماضي ، يسعى من خلالها بالاستفادة من خبرته وتجربته بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في الجزائر وقطر .

و جاء البيان التوضيحي الذي نشره الاتحاد الجزائري على موقعه الإلكتروني في اعقاب نشر الصحافة المحلية و الأجنبية خبراً مفاده بأن عبد السلام وادو سيكون مساعداً لبلماضي في الجهاز الفني للمنتخب الجزائري خلال الاستحقاقات القادمة .

