شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي يحرز الهدف الثالث للزمالك في مرمي الترجي التونسي بالسوبر الافريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز أشرف بن شرقي الهدف الثالث لفريق الزمالك في مرمي الترجي التونسي في الدقيقة 91 من عمر مباراة الزمالك والترجي التونسي المقامة حاليا في قطر علي لقب السوبر الافريقي لتصبح النتيجة 3/1 لفريق الزمالك . تقدم الزمالك عن طريق يوسف اوباما ثم تعادل عبد الرءوف بن غيث وعاد بن شرقي ليحرز هدفين لتصبح النتيجة 3-1 بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد ابو جبل في حراسة المرمى. محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام في خط الدفاع. طارق حامد - فرجانى ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف اوباما - احمد زيزو في خط الوسط. مصطفي محمد في خط الهجوم . Advertisements ويجلس على مقاعد البدلاء للزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون ضد الترجى التونسى كل من:"محمد عواد - محمد عبد الغنى - عبد الله جمعة - محمد أوناجم - مصطفي فتحى - محمد حسن - كاسونجو". واستبعد باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، 9 لاعبين من مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الإفريقى وهم محمود جنش وإسلام جابر ومحمد صبحي وكريم بامبو ومحمد عنتر وأحمد عيد ومحمد عبد السلام ومحمود شيكابالا وعمر السعيد. فيما بدأ الترجي التونسي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: سامح الدربالي- خليل شمام- محمد علي اليعقوبي- إلياس شتي خط الوسط: فوسيني كوليبالي- عبدالروؤف بن غيث- كوامي بونسو خط الهجوم: بلال بن ساحة- حمدي الهوني- إبراهيما واتارا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بن شرقي يحرز الهدف الثالث للزمالك في مرمي الترجي التونسي بالسوبر الافريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.