شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ,, فيكتور جوميز يلغى هدف للترجى التونسى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغي الحكم فيكتور جوميز الجنوب أفريقي، هدف التعادل للترجي التونسى أمام الزمالك ، والذى تم تسجيله في الدقيقة 78 من عمر وزمن اللقاء المقام بينهما على ملعب الغرافة القطرى، في بطولة السوبر الإفريقي، ويسعى الفارس الابيض لحصد اللقب الرابع في تاريخه خلال المشاركة الخامسة له، حيث أحرز لقب السوبر 3 مرات أعوام 1994 و1997 و2003، وخسر اللقب مرة واحدة فقط عام 2001 .

سجل الهدف بن حمودة هدف التعادل الثانى من رأسية بعد ان استقبل عرضية، ولكن جوميز قرر إلغاء الهدف بداعى الدفع واحتساب خطأ على الترجى لصالح الزمالك .

وجاء تشكيل الزمالك الرسمى كالتالى:

محمد ابو جبل في حراسة المرمى.

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام في خط الدفاع.

طارق حامد - فرجانى ساسي - اشرف بن شرقي - يوسف اوباما - احمد زيزو في خط الوسط.

مصطفي محمد في خط الهجوم .

Advertisements

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد الغنى - عبد الله جمعة - محمد اوناجم - مصطفي فتحى - محمد حسن - كاسونجو.

وجاء تشكيل الترجى الرسمى كالتالى:

حراسة المرمى:معز بن شريفية

خط الدفاع: الدربالى - اليعقوبى - خليل شمام - إلياس شتى

خط الوسط: عبد القادر بن غيث - كونسو - فوسينى كوليبالى

خط الهجوم: بلال بن ساحة - واتارا - حمدو الهونى

وفاز الزمالك بـ 10 بطولات أفريقية بواقع دورى الأبطال 5 مرات (1984 ’ 1986 ’ 1993 ’ 1996 ’ 2002) وكأس الكؤوس مرة واحدة (2000) وكأس الكونفدرالية مرة واحدة أيضاً (2019) وكأس السوبر 3 مرات أعوام (1994 ’ 1997 ’ 2003) .

بينما حقق الترجى 7 ألقاب أفريقية منها 4 فى دورى الأبطال (1994 ’ 2011 ’ 2018 ’ 2019) وكأس الكونفدرالية مرة واحدة 1997 و بطولة أبطال الكؤوس مرة واحدة 1998 و السوبر مرة واحدة 1995 .