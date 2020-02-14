شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة : أنهينا 90 % من إجراءات تقنية الـvar وتقترب من الدور الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه تم الإنتهاء من 90 % من إجراءت تقنية حكم الفيديو var والذى سيتم استخدامها مع بداية الدور الثاني للدوري المصري.

تابع العطار خلال ندوة تعريف الأعلاميين بتقنية الvar في حضور مسئولو لجنة الحكام على رأسهم وجيه أحمد و تامر دري و ياسر عبد الرؤوف و سيد مراد ، بالإضافة إلى مندوب من الاتحاد الدولي و تامر يسري مسئول شركة برو ميديا التي ستطبق تقنية الvar في مصر.

أضاف العطار أنه تم الإنتهاء من تجربة التقنية في 4 ملاعب هي استاد القاهرة و المقاولون و السلام و جهاز الرياضة العسكري.

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أعلن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن اول 6 أطقم من الحكام ممن نجحو في تقنية حكم الفيديو var التي سيتم استخدامها مع بداية الدوري الثاني للدوري حتي الان والحكام هم : احمد جمال و احمد حمدي و إبراهيم محجوب و محمود ناجي و محمد يوسف و سعيد حمزة و محمد الحنفي و طارق مجدي و عمرو الشناوي و خالد جمال و محمد ابو خاطر و محمد الصباحي و محمد سلامه و وائل فرحان بالاضافة الي الحكام الدوليون جهاد جريشة و محمد معروف و محمد عادل و إبراهيم نور الدين و احمد الغندوو و محمود ابو الرجال.

في سباق مغاير كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة ان مباريات الدوري ستشهد تواجد 6 حكام مع بداية تقنية الفار منهم 4 في الملعب وحكمين في غرفة الفيديو.

كشف أن مسئولى الجبلاية يعملون جاهدين خلال الفترة الجارية من أجل تطبيق تقنية حكم الفيديو "var" بداية من الدور الثاني بمسابقة الدوري المصري الممتاز موكدا ، أن هناك شكوكا حول تطبيق تقنية حكم الفيديو بداية من الدور الثانى وأن تطبيقه من الدور الثانى قرار غير رسمى حتى الآن.

حضر مندوب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى القاهرة لحضور اختبار وتدريبات الحكام على تقنية الـvar ، فى حضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام. وتم البدء العملى فى استخدام التقنية فى حضور مندوب من الفيفا من اجل منح الحكام رخصة الفار المعتمدة من الفيفا.