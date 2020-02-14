شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ وراء تأجيل وضع حجر أساس فرع الأهلى بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجع مسئولو النادي الأهلي تأجيل وضع حجر الأساس الخاص بفرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس لمدة 24 ساعة بسبب ارتباط الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باجتماع طارئ تحدد له غداً لذا أتفق مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع وزير الرياضة على تأجيل وضع حجر الأساس ليصبح في الثالثة عصر بعد غد الأحد بعدما كان مُقرراً وضعه في الواحدة من ظهر غد.

وكان مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب، قد وجه الدعوة إلى الدكتور أشرف صبحي، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لحضور وضع حجر أساس فرع التجمع الخامس. يذكر أن الأهلي انتهى من المخطط العام لفرع التجمع الخامس، على أن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأولى التي تنتهي في غضون عام من الآن.

يذكر أن الأهلي انتهى من المخطط العام لفرع التجمع الخامس، على أن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأولى، التي تنتهي في غضون عام من الآن.

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعه مساء أمس ، الخميس، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص النادي في المرحلة المقبلة، واتخذ المجلس القرارات التالية:

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- تكليف خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي تتوجه إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجاري، لخوض مباراة السوبر المصري المقرر لها يوم 20 من نفس الشهر.

- الموافقة على المواعيد الخاصة بمنتجع مصيف النادي بمرسى مطروح، على أن تبدأ الأفواج بداية من 9 أبريل المقبل وحتى 24 أكتوبر المقبل، بواقع 25 فوجًا.

- مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في علاج أمينة محمود، بطلة النادي ومنتخب مصر السابقة في ألعاب القوى.