شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يضم 20 لاعبا لقائمة مباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، قائمة الفريق التى تضم 20 لاعبا للسفر للقاهرة والدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة أسوان فى بطولة كأس مصر، والمقرر لها غدا السبت على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وجاءت القائمة تضم كلا عماد السيد ومحمود الزنفلى وإسلام جمال ومحمود رزق ومحمود شعبان والسيد سالم وعمر الميدانى وأسامة العزب وصبرى رحيل، وويلسون وهشام محمد ونور السيد وأحمد نبيل مانجا وأحمد حجى، وخالد الغندور وأحمد رفعت ومحمد الصباحى وخالد قمر وأكوى وأنيس سالتو.

ويغيب عن اللقاء رزاق سيسيه للإيقاف وأيمن غباشى وأحمد راشد للإصابة ويوسف حسن ومروان عطية، ومروان النجار وعمرو خليل محمد أنور لأسباب فنية.

وختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى مدرب الفريق، تدريباته اليوم، الجمعة، استعداداً لمواجهة جديدة مع الاتحاد السكندرى، والتى تجمع الفريقين غداً السبت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يعقد عبد العاطى جلسة الفنية مع اللاعبين فى مرانهم الأخير قبل المواجهة المرتقبة، لحثهم على مواصلة الانتصارات التى بدأت من مباراة حرس الحدود فى الدوري، ليحصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية، على الحرس والإسماعيلى ثم الاتحاد، كانت كفيلة بانتشال الفريق من قاع الجدول إلى المنطقة الدافئة.

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وفاز أسوان مؤخراً على الاتحاد السكندرى فى المباراة التى جمعت الفريقين الأسبوع الماضى بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 17 والأخيرة من عمر الدور الأول، حيث اقتنص فادى فريد مهاجم أسوان ثلاث نقاط ثمينة لأبناء الجنوب بهدف قاتل فى الدقائق العشر الأخيرة من العمر اللقاء ليفوز أسوان 1/0 على زعيم الثغر.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 18 نقطة، حصدها أبناء الجنوب من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 6 لقاءات والخسارة فى 7 أخرى.

وكان أسوان قد دخل معسكرا مغلقا الأسبوع الماضى بأحد فنادق القاهرة، استعداداً للمواجهة المرتقبة مع الاتحاد، وكان أبناء الجنوب قد تأهلوا إلى دور الـ 16 بكأس مصر عقب التغلب على طنطا فى مباراة دور الـ 32 بركلات الجزاء الترجيحية التى انحازت لأسوان أصحاب الأرض فى تلك المباراة.

على الجانب الآخر تراجع الاتحاد السكندرى بعد الهزيمة من أسوان إلى المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 27 نقطة.