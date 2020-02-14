شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في مران الرجاء المغربي بالإسماعيلية بسبب عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفني لفريق الرجاء المغربي خوض المران الخاص بالفريق و الذي كان مقررا اقامته في الخامسة مساء اليوم بمقر اقامة الفريق باحد الفنادق بالاسماعيلية ،و يرجع اعتراض مسؤلو الفريق المغربي بسبب الضجيج المتسبب عن اقامة احتفالات عيد الحب بنفس الفندق، حيث اعترض مسؤلو الرجاء و بالتواصل مع الإسماعيلي تمت الموافقة على استضافة ملعب الاسماعيلية لمران الفريق .

و يستضيف الاسماعيلي نظيره الرجاء المغربي ضمن منافسات الذهاب بنصف النهائي بكأس محمد السادس للأندية ابطال العرب و الذي يقام على ملعب الإسماعيلية مساء الاحد القادم .

وكان مجلس الإدارة قد طالب بزيادة عدد الحضور إلى عشرة آلاف مشجع ، إيمانا منه بدور الجماهير فى تقديم المساندة الفعالة والمؤازرة الحقيقية للفريق سعيا لحصد بطاقة التأهل للدور النهائى للبطولة الأكبر بالوطن العربى إلا أن الجهات المعنية رفضت ذلك لدواع أمنية.

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ووكان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.

ونجح الأهلي في أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 1997، بعد الوصول للنهائي الذي هُزم فيه من الأفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف، كما تمكن الزمالك من الفوز بالبطولة العربية في عام 2003 للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه، بالانتصار على الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف، لكنه لم يحصل على المركز الثاني في أي نسخة أخرى، بينما نجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي

لم يكن إنبي أسعد حظًا من الإسماعيلي، فالفريق البترولي استطاع أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 2006 بالخسارة من الرجاء المغربي بهدف دون رد