شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الافريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الافريقي علي ملعب الغراقة القطري والتى يسعى خلالها كل فريق فى الفوز بها خاصة أن كلا منهما لم يحقق البطولة منذ فترة طويلة حيث لم يحقق الزمالك البطولة منذ 2003 كانت هى الثالثة فى تاريخ مشاركاته، بينما لم يحقق الفريق التونسى اللقب منذ عام 95 وهى المرة الوحيدة التى ظفر فيها بالبطولة . بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد ابو جبل في حراسة المرمى. محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام في خط الدفاع. طارق حامد - فرجانى ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف اوباما - احمد زيزو في خط الوسط. مصطفي محمد في خط الهجوم . ويجلس على مقاعد البدلاء للزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون ضد الترجى التونسى كل من:"محمد عواد - محمد عبد الغنى - عبد الله جمعة - محمد أوناجم - مصطفي فتحى - محمد حسن - كاسونجو". واستبعد باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، 9 لاعبين من مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الإفريقى وهم محمود جنش وإسلام جابر ومحمد صبحي وكريم بامبو ومحمد عنتر وأحمد عيد ومحمد عبد السلام ومحمود شيكابالا وعمر السعيد. فيما بدأ الترجي التونسي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: سامح الدربالي- خليل شمام- محمد علي اليعقوبي- إلياس شتي Advertisements خط الوسط: فوسيني كوليبالي- عبدالروؤف بن غيث- كوامي بونسو خط الهجوم: بلال بن ساحة- حمدي الهوني- إبراهيما واتارا خبرة عبد الشافي تحسم المنافسة مع جمعة لجأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الي عامل الخبرة في تأمين الجبهة اليسري عندما قرر الدفع بمحمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر بدلا من عبد الله جمعة . مشاركة زيزو لتأمين وسط الملعب قام كارتيرون بالدفع بزيزو في وسط الملعب المهاجم مع منحه تعليمات بأداء الواجب الدفاعي مع طارق حامد وفرجاني ساسي لتأمين وسط الملعب ومنع لاعبي الترجي التونسي من بناء هجمات والسيطرة علي وسط الملعب. تفاهم مصطفي محمد وبن شرقي يراهن كارتيرون علي التفاهم الدائم بين مصطفي محمد واشرف بن شرقي لفك شفرات دفاع الترجي التونسي، خاصة ان الثنائي نجحا في احراز 14 هدفا، حيث احرز مصطفي محمد 8 اهداف ، وبن شرقي 6 اهداف في كل المسابقات مع الزمالك.

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