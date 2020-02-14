شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص الشوط الأول من مباراة الزمالك و الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتهى أحداث الشوط الأول من مباراة فريق الزمالك أمام الترجي التونسي بتقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف في نهائي كأس السوبر الافريقي وتقدم الأبيض بهدف بعد مرور دقيقتين عن طريق يوسف إبراهيم أوباما.

وجاء الهدف بعد مرور دقيقتين عن طريق يوسف إبراهيم أوباما بعدما أرسل محمد عبد الشافي عرضية متقنة من الجبهة اليسرى حولها أوباما ببراعة في الشباك.

وكانت الفرصة الوحيدة عن طريق الغاني كوامي بونسو في الدقيقة 14 بعدما استلم عرضية من حمدو الهوني من الجبهة اليسرى.

الزمالك كانت له الأفضلية في أول ربع ساعة وسط غياب تام للفريق التونسي على الجانبين الدفاعي والهجومي.

الترجي لم يظهر إلا بعد الربع ساعة الأولى وكانت الجبهة اليسرى لحمدو لهوني هي منبع خطورتهم وشكلوا منها أكثر من فرصة عن طريق الكرة العرضية للقادمين من الخلف.

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أحمد زيزو وأشرف بن شرقي أضاعا فرصتين محققتين للزمالك مع نهاية الشوط الأول وسط تألق معز بن شريفية حارس الترجي وغياب التركيز في إنهاء الهجمات.

هدف يوسف أوباما

فرصة مصطفى محمد

فرصة الترجى التونسى فى الدقيقة 19 فرصة أحمد سيد " زيزو "