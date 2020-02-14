شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قوية لمصطفي محمد في مباراة الزمالك والترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاصابة قوية في الرأس في الشوط الثاني من مباراة الزمالك والترجي المقامة حاليا علي لقب السوبر الافريقي ، وتبقي النتيجة 2/1 للزمالك بعد مرور 65 دقيقة.

وانتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه يوسف أوباما في الدقيقة 2 من عمر المباراة امام الترجي التونسي.

اهدر احمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فرصة احراز الهدف الثاني لفريقه في مرمي الترجي التونسي خلال مباراة السوبر المقامة حاليا في الغرافة ، لتستمر النتيجة 1/0 للزمالك بعد مرور 40 دقيقة.

قام مصطفي محمد مهاجم الزمالك بتسديد كرة قوية في الدقيقة 16 من عمر مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الافريقي المقامة حاليا بإستاد الغرافة القطري بالدوحة.

مصطفي محمد تسلم الكرة بمهارة وسدد كرة تمر قوية فوق مرمي معز بن شريفية لتستمر النتيجة تقدم الزمالك 1/0 علي الترجي التونسي.

وأعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عن التشكيلة الأساسية التى سيخوض بها مواجهة الترجى التونسى، فى المباراة التى ستنطلق فى السادسة من مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الإفريقى حيث يشارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

وجاء تشكيل الزمالك الرسمى كالتالى:

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محمد ابو جبل في حراسة المرمى.

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام في خط الدفاع.

طارق حامد - فرجانى ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف اوباما - احمد زيزو في خط الوسط.

مصطفي محمد في خط الهجوم .

ويجلس على مقاعد البدلاء للزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون ضد الترجى التونسى كل من:"محمد عواد - محمد عبد الغنى - عبد الله جمعة - محمد أوناجم - مصطفي فتحى - محمد حسن - كاسونجو".