شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستبعد قفشة وأحمد الشيخ من مواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المصري، في المباراة المقرر لها في تمام الثامنة والربع مساء اليوم الجمعة، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

واستبعد فايلر أحمد الشيخ ومحمد مجدي قفشة ومصطفي شوبير فيما يجلي على دكة البدلاء كلاً من علي لطفي، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمد هاني، كهربا، بادجي، جيرالدو.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :في حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول، خط الوسط: آليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان وفي الهجوم حسين الشحات، جونيور أجايي، مروان محسن.

ويدخل الأهلى اختباراً كروياً صعباً عندما يواجه المصرى الليلة فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة لبطولة الدورى الممتاز وهو اللقاء الذى يخوضه الفريقين برغبة الفوز، فالمارد الأحمر يدخل اللقاء مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 42 نقطة جمعها من 14 فوز مُتتال ليُحقق انطلاقة رائعة مع الفريق هذا الموسم حيث لم يخسر الفريق فى أى مباراة خاضها فى الدورى حتى الأن كما أنه الأفضل هجوماً بـ40 هدفاً والأقوى دفاعاً بعدما اهتزت شباكه 3 مرات فقط، ويتبقى للأهلى 3 مباريات مؤجلة، فيما يدخل المصرى مباراة الليلة وهو فى المركز العاشر برصيد 15 نقطة وله مباراتين مؤجلتين حيث فاز فى خمسة مباريات وتعادل فى خمسة وخسر خمسة وسجل لاعبو المصرى 19 هدفاً واهتزت شباكه 15 مرة.

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الأهلى يتطلع لمواصلة الأرقام القياسية فى جدول الدورى هذا الموسم من خلال تحقيق الفوز على خصم قوى وعنيد ودائماً ما تشهد مباريات الفريقين قوة وإثارة لذا تحدث السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى مع لاعبيه بشأن التركيز فى مباراة الليلة وعدم الانشغال بأية أمور أخرى .