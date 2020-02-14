شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جماهير الزمالك في مدرجات الغرافة بمواجهة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة الخليج 365 عدداً من الصور لجماهير نادي الزمالك خلال مواجهة الترجي المقامة حالياً على ملعب الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الإفريقى حيث يشارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

بينما دخل الترجى التونسى، المباراة، بتشكيل يضم كلا من:"معز بن شريفية فى حراسة المرمى، سامح الدربالي وخليل شمام ومحمد علي اليعقوبي وإلياس شتي فى خط الدفاع، فوسيني كوليبالي وعبدالروؤف بن غيث وكوامي بونسو فى خط الوسط، بلال بن ساحة وحمدو الهوني وإبراهيما واتارا فى خط الهجوم".

بدأ الزمالك، المباراة بضغط هجومى على عناصر الترجى لينجح الأبيض فى ترجمة تنظيم خطوطه سريعاً بهدف أول عن طريق عرضية من محمد عبد الشافى فى الدقيقة 2 حولها يوسف أوباما برأسية رائعة داخل شباك الترجى ليواصل الأبيض استحواذه على مجريات الأمور فى أول عشر دقائق قبل أن ينجح الترجى عن طريق تحركات لاعبه حمدو الهونى من تشكيل أول خطورة على مرمى الزمالك فى الدقيقة 14 بمجموعة من التمريرات وصلت من الهونى إلى كوامى بونسو الذى جاءت تسديدته غير متقنة.

وفى الدقيقة 16، سدد مصطفى محمد مهاجم كرة صاروخية مرت أعلى من المرمى بقليل ولكن بدأ الترجى فى المحاولات الهجومية بصورة أكبر نحو السعى لإدراك التعادل وفى الدقيقة 20 سدد كوامى بونسو كرة قوية ارتطمت بدفاع الزمالك وتحولت إلى ركنية ونفذ الركنية، بلال بن ساحة، قابلها واتارا برأسية مرت إلى جانب مرمى الزمالك ليستمر تقدم الفارس الأبيض فى اللقاء وفى الدقيقة 26 سدد مصطفى محمد كرة جديدة مرت إلى خارج مرمى الترجى.



ابتسامة جماهير الزمالك



العائلات تتابع الزمالك



جماهير الترجي التونسي



جماهير الترجي

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جماهير الزمالك فى لقاء التجي باستاد الغرافة



جماهير الزمالك فى لقاء الترجي



سيدة تتابع الزمالك فى لقاء الترجي



طفل يتابع مباارة الزمالك والترجي (1)



طفل يتابع مباارة الزمالك والترجي (2)



علم الزمالك



علم مصر فى مدرجات استاد الغرافة



فرحة جماهير الزمالك فى لاسوبر



فرحة جماهير الزمالك