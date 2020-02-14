أوباما يسجل الهدف الأول للزمالك أمام الترجي بالسوبر الافريقي بالدقيقة الثانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فريق الزمالك امام الترجي التونسي بالهدف الاول خلال مباراة السوبر الافريقي المقامة حاليا في الدوحة أحرز اوباما الهدف الأول للفريق الزمالك في مرمي الترجي التونسي في الدقيقة 2 من عمر مباراة الزمالك والترجي التونسي المقامة حاليا في قطر علي لقب السوبر الافريقي لتصبح النتيجة 1/0 لفريق الزمالك . بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد ابو جبل في حراسة المرمى. محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام في خط الدفاع. طارق حامد - فرجانى ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف اوباما - احمد زيزو في خط الوسط. مصطفي محمد في خط الهجوم . ويجلس على مقاعد البدلاء للزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون ضد الترجى التونسى كل من:"محمد عواد - محمد عبد الغنى - عبد الله جمعة - محمد أوناجم - مصطفي فتحى - محمد حسن - كاسونجو". Advertisements واستبعد باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، 9 لاعبين من مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الإفريقى وهم محمود جنش وإسلام جابر ومحمد صبحي وكريم بامبو ومحمد عنتر وأحمد عيد ومحمد عبد السلام ومحمود شيكابالا وعمر السعيد. فيما بدأ الترجي التونسي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: سامح الدربالي- خليل شمام- محمد علي اليعقوبي- إلياس شتي خط الوسط: فوسيني كوليبالي- عبدالروؤف بن غيث- كوامي بونسو خط الهجوم: بلال بن ساحة- حمدي الهوني- إبراهيما واتارا

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