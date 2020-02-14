شاهد كرة الونش التي تسببت في لجوء جوميز للفار في السوبر الافريقي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ الجنوب افريقي جوميز حكم مباراة السوبر الافريقي الي تقنية الفار بعد اصطدام الكرة في يد محمود حمدي الونش مدافع الزمالك داخل منطقة الجزاء. وانتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه يوسف أوباما في الدقيقة 2 من عمر المباراة امام الترجي التونسي. اهدر احمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فرصة احراز الهدف الثاني لفريقه في مرمي الترجي التونسي خلال مباراة السوبر المقامة حاليا في الغرافة ، لتستمر النتيجة 1/0 للزمالك بعد مرور 40 دقيقة. قام مصطفي محمد مهاجم الزمالك بتسديد كرة قوية في الدقيقة 16 من عمر مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الافريقي المقامة حاليا بإستاد الغرافة القطري بالدوحة. مصطفي محمد تسلم الكرة بمهارة وسدد كرة تمر قوية فوق مرمي معز بن شريفية لتستمر النتيجة تقدم الزمالك 1/0 علي الترجي التونسي. وأعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عن التشكيلة الأساسية التى سيخوض بها مواجهة الترجى التونسى، فى المباراة التى ستنطلق فى السادسة من مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الإفريقى حيث يشارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى. وجاء تشكيل الزمالك الرسمى كالتالى: محمد ابو جبل في حراسة المرمى. Advertisements محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام في خط الدفاع. طارق حامد - فرجانى ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف اوباما - احمد زيزو في خط الوسط. مصطفي محمد في خط الهجوم . ويجلس على مقاعد البدلاء للزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون ضد الترجى التونسى كل من:"محمد عواد - محمد عبد الغنى - عبد الله جمعة - محمد أوناجم - مصطفي فتحى - محمد حسن - كاسونجو". ويدخل الزمالك المواجهة فى تحدى خاص من أجل حصد اللقب العاشر للكرة المصرية فى بطولة السوبر الأفريقى، وذلك عندما يواجه الترجى التونسى، وتوج الأهلى من قبل بلقب السوبر الأفريقى 6 مرات، بينما توج الفارس الأبيض باللقب 3 مرات أعوام 1994 و1997 و2003 حيث يعد آخر لقب توج به الأبيض منذ 17 عاما لذا يبحث عن حصد لقبه الرابع واللقب العاشر للكرة المصرية فى البطولة الإفريقية، حيث يسعى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للتتويج بلقب السوبر الإفريقى، لمواصلة انتصاراته فى المحافل الأفريقية بعدما عاد الفريق الأبيض فى الموسم الماضى تحت قيادة مدربه السابق جروس لمنصات التتويج الأفريقى من جديد.

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