مصدر بالأهلي يكشف .. سبب غيب أفشة والشيخ عن مباراة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

كشف مصدر من داخل النادي الأهلي، أن محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق تعرض لكدمة في الركبة منعته من التواجد في مباراة المصري.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة أن غياب محمد مجدي "أفشة" بسبب الكدمة التي منعته من دعم الفريق في مباراة اليوم الجمعة.

وأوضح المصدر ذاته أن أحمد الشيخ يعاني من نزلة برد لذلك غاب عن قائمة الفريق بعدما كان قد تواجد في معسكر المباراة ليلة أمس.

ويمتلك الأهلي 42 نقطة قبل بداية المباراة من 14 لقاء لعبهم بالبطولة، وفي المقابل لدى المصري 20 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب.