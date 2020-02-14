فيديو: بهدف رائع بنشرقي يُعيد الزمالك للتقدم أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ القاهرة ـ الخليج 365:
تقدم المغربي أشرف بنشرقي للزمالك مرة ثانية في مباراة فريقه أمام نظيره الترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي بالدقيقة 58 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة.
بنشرقي استلم الكرة على يسار الملعب قبل أن ينطلق بها نحو منطقة جزاء الترجي ثم سدد كرة أرضية رائعة سكنت شباك بن شرفية.
أوباما كان قد افتتح التسجيل للزمالك في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول بتحويل عرضية محمد عبد الشافي برأسه في شباك بن شرفية لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيفن.
وفي الشوط الثاني تعادل الترجي في الدقيقة 53 عن طريق لاعبه عبد الرؤوف بن غيث الذي سدد ركلة الجزاء بنجاح في مرمى محمد أبو جبل.
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