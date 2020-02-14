وليد أساسي ومروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي: أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي بعد قليل قليل. ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في الثامنة والربع من مساء اليوم الجمعة على ستاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - جونيور أجاي خط الهجوم : مروان محسن. ويدخل الأهلي المباراة وهو في الصدارة برصيد 42 نقطة جمعهم من 14 مباراة بينما يحتل المصري المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

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