بالفيديو.. أوباما يتقدم للزمالك بهدف مبكر في مرمى الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تقدم يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب الزمالك لفريقه بعد مرور دقيقتين من عمر المباراة بهدف سجله برأسه في مرمى معز بن شريفية، حارس مرمى الترجي.

الكرة وصلت للمغربي بن شرقي على يسار الملعب قبل أن يمررها لمحمد عبد الشافي الذي أرسل عرضية متقنة حولها يوسف أوباما برأسه هدفًا ليقص شريط المباراة سريعًا.

وشهدت الخمسة دقائق الأولى من عمر المباراة سيطرة من قبل لاعبي الزمالك على مجريات الأمور؛ حيث هددوا مرمى الترجي مرتين بخلاف الهدف.

ويدخل الزمالك المباراة كبطل للكونفيدرالية بعد فوزه على نظيره نهضة بركان المغربي، بينما يشارك الترجي بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا.