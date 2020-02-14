الزمالك يتوج بالسوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الزمالك لقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي، بعد الفوز على الفريق التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في لقاء احتضنته العاصمة القطرية الدوحة.

واستضاف استاد الغرافة مباراة الترجي بطل دوري الأبطال والزمالك بطل الكونفدرالية في تمام الساعة السادسة مساءً لتحديد بطل كأس السوبر الإفريقي.

وسجل الزمالك هدفه الأول في الدقيقة الثانية عن طريق يوسف أوباما، قبل أن يتعادل الترجي من ركلة جزاء سجلها اللاعب بن غيث.

وجاء الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 58 عن طريق اللاعب أشرف بنشرقي، ليختتم نفس اللاعب أهداف الزمالك قبل صافرة نهاية اللقاء.

وبتلك النتيجة حصد الزمالك لقب السوبر الأفريقي، ليبدأ بعدها الاستعداد لفريق الأهلي، والذي سيواجهه من أجل الظفر بالسوبر المصري.

ويعد هذا هو اللقب الرابع للزمالك في مسابقة السوبر الأفريقي، خلف الأهلي صاحب الـ 6 ألقاب في الصدارة.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبدالشافي.

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي.

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي.

وفي الهجوم: مصطفى محمد.

وعل الجانب الأخر لعب الترجي التونسي بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: إلياس شتي، خليل شمام، العيقوبي، سامح الدربالي

خط الوسط: فوسيني كوليبالي، عبد الرؤوف بن غيث، كوامي بنسو

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خط الهجوم: بلال بن ساحة، حمدو الهوني، إبراهيما أوتارا

ملخص المباراة:

وجاءت البداية قوية من جانب الزمالك، حيث سجل يوسف أوباما الهدف الأول في الدقيقة 2 بعد عرضية متقنة من محمد عبد الشافي، حولها برأسه في شباك الترجي.

وكاد يسجل الزمالك الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة من هدفه الأول، بعدما سنحت فرصة خطيرة في الدقيقة 3 لأشرف بنشرقي، لكن دفاع الترجي أخرجها من منطقة الجزاء.

وأهدر بنسو فرصة خطيرة للترجي في الدقيقة 14، بعد عرضية من الجانب الأيسر عن طريق حمدي الهوني، لكن بنسو سددها بجوار القائم.

وقرر مصطفى محمد مهاجم الزمالك استخدام سلاح التصويب عن بعد في الدقيقة 16، لكنها علت العارضة ببضع سنتيمترات.

وكاد اللاعب بنسو يسجل هدف التعادل للترجي في الدقيقة 20، بعد تصويبه من على حدود منطقة الجزاء، لكن الكرة اصطدمت بدفاع الزمالك وخرجت ركلة ركنية.

وعاد مصطفى محمد لاستخدام التسديد عن بعد في الدقيقة 25، لكن مرت الكرة بسلام على مرمى حارس الترجي التونسي.

في الدقيقة 33، ارتدى حارس الزمالك قفاز الإجادة أمام تصويبه خليل شمام واعقبها تصويبه اخرى لزميله في الفريق عبد الرؤوف بن غيث.

وكاد يسجل الزمالك هدفه الثاني في الدقيقة 39 عن طريق أحمد السيد زيزو، بعدما وصلت له كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكنه سددها في دفاع الترجي، لتخرج ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 42 أهدر أشرف بنشرفي هدف محقق الزمالك، عقب تصدى رائع من حارس الترجي لكرة مصطفى محمد، لتسقط الكرة أمام بنشرقي الذي أهدرها بشكل غريب.

ومع حلول الدقيقة 47 توقف اللعب بسبب طلب لاعبي الترجي لركلة جزاء بعدما اصطدمت الكرة بيد اللاعب محمود حمدي الونش، ليأتي قرار الحكم ركلة جزاء وبطاقة صفراء ضد اللاعب حمدي الونش في الدقيقة 51.

ولجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو لمعرفة صحة ركلة الجزاء، ليستقر رأيه في النهاية على احتسابها ضد الزمالك.

وتكفل اللاعب عبد الرؤوف بن غيث لتنفيذ ركلة الجزاء، ليسددها بنجاح في الدقيقة 54 على يسار الحارس أبو جبل، ليعلن عن هدف التعادل للترجي.

وعاد الزمالك ليعلن تقدمه في الدقيقة 58، عن طريق اللاعب أشرف بنشرقي الذي استلم الكرة من نصف الملعب وركض بمفرده حتى دخل منطقة جزاء وسدد الكرة بنجاح.

وقرر يوسف أوباما التسديد في الدقيقة 70، لكن الحارس تصدى لها بنجاح وأبعدها عن مرماه لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 82، قرر المدرب باتريس كارتيرون استبدال اللاعب أحمد السيد زيزو بالظهير الأيسر عبد الله جمعة، لتأمين نتيجة المباراة.