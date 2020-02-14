التشكيل الرسمي.. الترجي بالقوة الضاربة أمام الزمالك في السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري: أعلن معين شعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، تشكيله الذي سيخوض به مباراته في السادسة مساء اليوم الجمعة أمام نظيره الزمالك في كأس السوبر الأفريقي. وجاء تشكيل الترجي للمباراة كالتالي: حارس المرمى: معز بن شريفية. Advertisements خط الدفاع: إلياس شتي، خليل شمام، العيقوبي، سامح الدربالي خط الوسط: فوسيني كوليبالي، عبد الرؤوف بن غيث، كوامي بنسو ثلاثي الهجوم: بلال بن ساحة، حمدو الهوني، إبراهيما أوتارا ويدخل الترجي اللقاء وهو بطل دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على نظيره الوداد المغربي، بينما يدخل الزمالك اللقاء بطلًا للكونفيدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

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