تشكيل الزمالك للسوبر الأفريقي.. كارتيرون يدفع بالقوة الضاربة أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الترجي التونسي في مباراة السوبر الإفريقي مساء اليوم الجمعة.
ويستضيف استاد الغرافة مباراة الترجي بطل دوري الأبطال والزمالك بطل الكونفدرالية في تمام الساعة السادسة مساءً لتحديد بطل كأس السوبر الإفريقي.
وقرر كارتيرون الدفع بالثنائي حازم إمام ومحمد عبدالشافي بدلا من الناشئ أحمد عيد وعبدالله جمعة، بجانب محمود حمدي "الونش" بدلا من محمد عبدالغني في قلب الدفاع.
وسيشارك أحمد سيد "زيزو" كجناح بدلا من محمد أوناجم، ليزامل كلا من يوسف إبراهيم "أوباما" والمغربي أشرف بنشرقي خلف المهاجم الشاب مصطفى محمد.
واختار كارتيرون تشكيل مكون من:
في حراسة المرمى: محمد أبوجبل.
الدفاع: حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبدالشافي.
الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي.
وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي.
وفي الهجوم: مصطفى محمد.
ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد – محمد عبد الغنى – عبد الله جمعة – محمد اوناجم – مصطفي فتحى – محمد حسن – كاسونجو.
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