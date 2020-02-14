الكاف يرد على اتهامات PWC في بيان رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت:

شهد اليوم الجمعة، اجتماعًا للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الدوحة وذلك على هامش مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي.

وكانت منظمة PWC قد نشرت أصدرت تقريرًا سريًا نقلته وسائل إعلام عالمية، وتضمن اتهامات صريحة لعدد من مسؤولي الكاف فيما يخص الأمور المالية.

الموقع الرسمي للكاف نشر عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة جاء كالآتي:

خصص اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) اليوم، 14 فبراير 2020 في الدوحة الجزء الأول من عمله لدراسة تقرير PWC عن "مراجعة CAF التنظيمية "للأعوام 2015 إلى 2019 والذي تم تنفيذه في أقل من 3 أشهر .

ورغم دعوتها لحضور هذا الاجتماع للجنة التنفيذية، فإن شركة PWC لم تظهر.

تعارض اللجنة التنفيذية الادعاءات غير ذات الأساس الواردة في هذا التقرير، لا سيما النقاط التالية:

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- دعم الجنازات: هذه أعمال تضامن لصالح عائلات الأشخاص الذين خدموا كرة القدم الأفريقية، بما في ذلك عائلة المرحوم حسين صوالح، الذي توفي عند عودته لبلاده جراء حادث تحطم طائرة.

- أموال FIFA FORWARD ، التي يخضع استخدامها بشكل صارم لإجراءات FIFA نفسها. للتذكير، كانت الأعوام 2015 و 2016 و 2017 موضوع تدقيق FIFA من خلال شركات دولية ، بما في ذلك PWC.

- Tactical Steel: في هذا الملف، الإجراءات منظورة أمام مختلف السلطات. CAF مستعد لتقديم جميع مبررات هذه العملية ، التي أذن بها مسبقا من قبل اللجنة التنفيذية.

وفي سياق أخر أعلن الكاف أن المكتب التنفيذي تم تخصيصه لعرض مشروع "Transform CAF 2021" "تحول CAF 2021" ، خريطة طريق CAF للفترة 2020-2021.

وشدد الكاف أن هذه البرامج تهدف إلى تحويل الكاف خلال عامين إلى منظمة تتم إداراتها وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

واختتم الكاف بيانه بالتأكيد على أن المكتب التنفيذي قرر إحالة استنتاجات تحقيقات التدقيق الخاصة بشركة برايس ووترهاوس كوبر (PwC) بشأن 7 جوانب من الإدارة المالية إلى لجنة الحوكمة