70 دقيقة.. الزمالك يتقدم على الترجي 2-1 في السوبر الأفريقي

وصلنا إلى الدقيقة 70 من مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي الرياضي التونسي ومازال الفريق الأبيض متقدمًا بهدفين مقابل هدف حيث تقام المباراة على ملعب استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة القطري .
سجل هدف الزمالك الاول النجم يوسف اوباما في الدقيقة 2 من الشوط الأول ثم تعادل فريق الترجي بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب عبد الرؤوف بن غيث قبل أن يستعدالزمالك السيطرة ويسجل الهدف الثاني عن طريق اللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقة 58 من عمر المباراة . ويخوض فريق الزمالك مباراة السوبر الأفريقي بصفته بطلا لكأس الكونفيدرلية الأفريقية النسخة الماضية بينما بلعب الترجي الرياضي التونسي اللقاء بصفته بكلا لدوري أبطال أفريقيا .
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