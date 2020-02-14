فرانك لامبارد يعلق على انضمام حكيم زياش لـ تشيلسي

علق فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي الأنجليزي، على انضمام المغربي حكيم زياش إلى صفوف البلوز ابتداءًا من الصيف المقبل.

وقال لامبارد في تصريحات صحفية إن زياش سيصبح شيئًا مختلفًا بالنسبة لتشيلسي وسيصنع الفارق مع الفريق في المستقبل.

وأعلن تادي تشيلسي اتمام تعاقده رسميًا مع حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي ابتداءًا من الموسم المقبل نظير 45 مليون يورو.

وتابع لامبارد حديثه " أعرف زياش فلقد لعب أمامنا رفقة أياكس في الموسم الماضي ولفت

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انتباهي بمهاراته العالية".

واستطرد قائلًا " نجم اياكس يمتلك قدم يسرى ممتازة كما انه يتقن اللعب كصانع لعب وجناح وهذا ما نحتاجه للفريق".

وساهم المغربي البالغ من العمر 26 عامًا في وصول أياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي قبل أن يودع البطولة أمام توتنهام الإنجليزي.