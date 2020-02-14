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الزمالك يستعيد تقدمه بهدف بن شرقي

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تمكن الزمالك من إستعادة تقدمه أمام الترجي التونسي، بتسجيل ثاني الأهداف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على استاد ثاني بن

جاسم بنادي الغرافة، في كأس السوبر الافريقي.

جاء الهدف الثاني بعد مجهود فردي من أشرف بن

شرقي الذي توغل في دفاعات الترجي، ثم سدد كرة أرضية خادعة في اسفل الزاوية اليسرى، ليعيد الزمالك إلى تقدمه في الدقيقة 58، لتصبح النتيجة 2/1 لصالح الفارس الأبيض.
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