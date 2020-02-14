تمكن الزمالك من إستعادة تقدمه أمام الترجي التونسي، بتسجيل ثاني الأهداف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على استاد ثاني بنجاسم بنادي الغرافة، في كأس السوبر الافريقي.
جاء الهدف الثاني بعد مجهود فردي من أشرف بنشرقي الذي توغل في دفاعات الترجي، ثم سدد كرة أرضية خادعة في اسفل الزاوية اليسرى، ليعيد الزمالك إلى تقدمه في الدقيقة 58، لتصبح النتيجة 2/1 لصالح الفارس الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يستعيد تقدمه بهدف بن شرقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.