بن غيث يسجل هدف التعادل للترجي أمام الزمالك

سجل الترجي التونسي هدف التعادل أمام الزمالك، لتصبح النتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعهما على ملعب ثاني بن جاسم بقطر، في السوبر الأفريقي. بقطر، في السوبر الأفريقي. سجل عبدالرؤوف بن غيث هدف التعادل للترجي عبر ركلة جزاء، في الدقيقة 53 بعدما لجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو من أجل التأكد من وجود حالة لمسة يد على الونش مدافع الزمالك داخل منطقة جزاء الأبيض. جزاء، في الدقيقة 53 بعدما لجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو من أجل التأكد من وجود حالة لمسة يد على الونش مدافع الزمالك داخل منطقة جزاء الأبيض.

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