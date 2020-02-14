كارتيرون يتفوق على الشعباني في الشوط الأول من مباراة الزمالك والترجي

أنهى فريق الزمالك الشوط الأول من مباراته أمام الترجي بالسوبر الأفريقي متقدما بهدف دون رد سجله أوباما في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

شهد الشوط تفوقًا في النواحي الفنية للزمالك بقيادة كارتيرون حيث باغت الزمالك الترجي بهدف مبكر أربك الدفاعات وكاد يسجل أكثر من هدف

بعدما نجح كارتيرون في قيادة الشوط الأول بشكل رائع حيث استغل قدرات مصطفى محمد كمحكم هجومية ووازن بين الدفاع والهجوم ونجح في سد الثغرات خاصة الجهة اليمني التي استغلها لاعبو الترجي.

ارجع كارتيرون حازم إمام للدفاع وتواجد أمامه زيزو وضم بن شرقي لغلق المساحات ولم تشهد الجبهة هجمات خطيرة للترجي.

ولجأ كارتيرون إلى توزيع جهد اللاعبين وتراجع للدفاع من وسط الملعب في محاولة الراحة اللاعبين وعدم استفاذ طاقاتهم خصوصًا وأن الشوط الثاني سيحتاج إلى جهد أكثر وسيكون للياقة البدنية دور كبير في حسم نتيجة المباراة بعد الجهد الكبير من الفريقين في الأشوط الأول.