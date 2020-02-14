جماهير الزمالك بعد التقدم على الترجي: يارب كملها على خير

تفوق نادي الزمالك على الترجي الرياضي التونسي بهدف نظيف في الشوط الأول من مباراة السوبر الإفريقي التي تقام على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بقطر.

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وسجل الهدف الوحيد حتى الآن يوسف إبراهيم "أوباما" من رأسية متقنة في الدقيقة الثانية، من عرضية جاءت من الظهير الرائع محمد عبد الشافي.

تامر عبد الحميد، "يارب كملها على خير، أنصرنا يا الله"

أما إسلام مجدي، الزمالك لعب شوط

فيما قال جورج صبري، أتمنى لاعيبة الزمالك ميحسوش إنها نحست خلاص .. هم عموما أغلبهم مبيحسوش فمصلحة يعني.وأوضح فادي أشرف، الزمالك هيفضل له الأفضلية طول ما كورته على الأرض عكس ما بيعمل في الدوري.أما محمود عضو فريق "إم تي إم" الغنائي، قال "اقسم بالله مفيش احلي من كده في الكوكب الزمالك بيلعب في يوم عيد الحب... و احنا حنحب ايه اكتر منك يا زمالك اصلاً".



مشجع للأهلي قال "انا اهلاوي بس متعاطف مع بتوع الزمالك وهما بيلعبو حلو ولو نزل مصطفي فتحي هيفرق اكتر والترجي لو فضل كدا الشوط التاني مش هيجب".

عبد الحميد مغازي قال "صحيح عظيم يا زمالك فرحان بلعب الزمالك ربنا يتمها على خير".