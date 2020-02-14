تشكيل الوحدة أمام أهلي جدة في الدوري السعودي

أعلن كارينيو المدير الفنى للوحدة السعودي عن تشكيل الفريق لمواجهة أهلى جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
جاء تشكيل الوحدة لمواجهة اتحاد جدة كالآتى :
خط الدفاع : فواز الصقور، ريناتو شافنيز، بوتيا ، الجيزاني.
خط الوسط : باخشوين ، انسيلمو
خط الهجوم : يوسف نياكاتى.
الاحتياط : عبدالقدوس عطية، أيمن الخليف، راكان الشملان، ياسين حمزة، فارس عابدي، حسان تمبكتي، مشاري القحطاني، محمد القرني، جابر عسيري.
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