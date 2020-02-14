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تشكيل الوحدة أمام أهلي جدة في الدوري السعودي

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 أعلن كارينيو المدير الفنى للوحدة السعودي عن تشكيل الفريق لمواجهة أهلى جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس للمحترفين.
 جاء تشكيل الوحدة لمواجهة اتحاد جدة كالآتى :
خط الدفاع : فواز الصقور، ريناتو شافنيز، بوتيا ، الجيزاني.
خط الوسط : باخشوين ، انسيلمو

دى موريس، التون جوزيه، كاريج قودوين، لويس جوستافو.
خط الهجوم : يوسف نياكاتى.
الاحتياط : عبدالقدوس عطية، أيمن الخليف، راكان الشملان، ياسين حمزة، فارس عابدي، حسان تمبكتي، مشاري القحطاني، محمد القرني، جابر عسيري.
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