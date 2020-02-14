الزمالك ضد الترجي في الشوط الثاني للسوبر الأفريقي (بث مباشر)

انتهى الشوط الأول لمباراة بطولة كأس السوبر الأفريقي، والمقامة على ملعب نادي الغرافة القطري، بين الزمالك والترجي التونسي، بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

وسجل هدف الزمالك الأول يوسف أوباما في الدقيقة الثانية من زمن المباراة برأسية من داخل منطقة الجزاء مستغلا عرضية مميزة من محمد عبد الشافي.

وحرصت جماهير الزمالك المتواجدة بالملعب على إشعال حماس اللاعبين وواصلت هتاف "السوبر يا زمالك".

Advertisements

وأهدر الترجي التونسي فرصة التعادل بالدقيقة 14، بعد عرضية متقنة من حمدو الهوني، ولكن كوامي بونسو أهدرها بغرابة ويسدد بجوار مرمى محمد أبو جبل.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبوجبل في حراسة المرمى، ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمو الونش وحازم إمام بخط الدفاع، وفي خط الوسط: طارق حامد وساسي وزيزو ويوسف أوباما، وبخط الهجوم: بن شرقي ومصطفى محمد.

واستبعد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا، ومحمود عبدالرحيم جنش، حيث فضل تواجد محمد عواد وكابونجو كاسونجو على مقاعد البدلاء.