احصائيات سريعة بعد نهاية الشوط الأول من مباراة الزمالك والترجي

تقدم الزمالك على نظيره الترجي بهدف دون رد، خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، بالسوبر الأفريقي.

سجل هدف يوسف أوباما من رأسية رائعة، بعد تمريرة عرضية رائعة من عبد الشافي في الدقيقة الثانية من المباراة.

جاء الاستحواذ في كفة الترجي التونسي الذي حاول التعويض خلال الشوط الأول، لكنه فشل في التسجيل، ورغم محاولات الزمالك التي كانت أكثر منه وتضيع فرص كثيرة مؤكدة بغرابة شديدة.

احصائيات سريعة بين الزمالك والترجي

بعد نهاية الشوط الأول

استحواذ الترجي كان 54%، بينما 46 للأبيض، قام لاعبوا الزمالك بتسديد 9 كرات منهم 4 على المرمى، و3 بالخارج، وتصدى الدفاع لكرتين، فيما سدد الترجي 6 كرات، ومنهم كرة واحدة على المرمى، 2 خارج المرمى، وتصدى مدافعوا الزمالك لثلاث كرات.

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أضاع الزمالك فرصتين محققتين، وقام بتسديد 6 كرات داخل منطقة الترجي، 3 بالخارج، بينما سدد

قام لاعبوا الزمالك بتمرير 175 كرة، بدقة 74%، بينما قام الترجي ب200 تمريرة، بدقة 82%، و 7 كرات عرضية منهم 2 صحيحتين، والترجي 10 كرات عرضية منهم واحدة صحيحة.

قام لاعبوا الزمالك ب7 مراوغات منهم 2 صحيحتين، فيما الترجي قام بـ3 منهم وحدة صحيحة، نسبة فقد الاستخواذ للزمالك كانت 67% و57% للترجي، نجح الأبيض في 10 كرات هوائية بينما 14 لفريق الترجي.

نجح لاعبوا الزمالك بـ4 كرات تاكلينج و5 للترجي، واعترض الأبيض 7 كرات واستخلص 7 مثلهم بينما قام الترجي 3 اعتراضات للكرة ، واستخلاص 8.