أهداف مباراة العين وإتحاد كلباء في الدوري الإمارتي

تفوق نادي العين على مضيفه إتحاد كلباء برباعية مقابل هدف، مساء اليوم الجمعة 14-2-2020، فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 بمسابقة الدوري الإمارتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”، ليقفز الى وصافة ترتيب جدول المسابقة.

وسجل أهداف العين عمر ياسين في الدقيقة 17 ولابا كودجو في الدقيقة 44، وبالازاس جوجاك في الدقيقة 71 وكايو كانيدو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف اتحاد كلباء الوحيد بينيل ملابا في الدقيقة 20.

وكان الشوط الاول من المباراة قد شهد إلغاء هدف للنمور فى الدقائق الاخيرة بعد ان راجع الحكم تقنية الفار، وبعد دقيقة واحدة من إلغاء الهدف سجل العين هدف التقدم بواسطة لابا كودجو، ليتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 17 هدف.

وفى الشوط الثاني أضاف الزعيم الهدف الثالث من خلال لاعب اتحاد كلباء السابق “جوجاك”، قبل ان يختتم “كايو” رباعية العين بعد ان قاتل على الكرة وسددها بقوة فى اللحظات الاخيرة من المباراة.

وبهذا الفوز تقدم الزعيم الى وصافة ترتيب جدول الدوري برصيد 31 نقطة، خلف شباب أهلي دبي المتصدر برصيد 36 نقطة، بينما تجمد رصيد إتحاد كلباء عند النقطة 13 فى المركز الحادي عشر.

اضغط هنا للوصول الى صفحة اهداف مباراة العين واتحاد كلباء اليوم

إليكم اهداف مباراة العين وإتحاد كلباء في الدوري الإمارتي اليوم..

هدف العين الاول

Advertisements

هدف التعادل لاتحاد كلباء

هدف العين الثاني

اهداف الشوط الاول

الهدف الثالث للعين “جوجواك”

الهدف الرابع للعين “كايو”