من الأقرب لضم لوتارو مارتينيز .. ريال مدريد أم برشلونة؟

صدمت جماهير نادي برشلونة بخبر “مُقلق” صباح اليوم الجمعة، وهو اقتراب غريمهم فريق ريال مدريد، من حسم صفقة التعاقد مع مهاجم فريق الإنتر “لوتارو مارتينيز” خلال صيف 2020.

وربطت الصحف المدريدية، وعلى رأسها صحيفة “ماركا” إدارة الميرنجي بالدخول في مفاوضات، مع ممثلي النجم الأرجنتيني، من أجل طرح فكرة ارتداء القميص الملكي، بداية من الموسم القادم.

ويعتبر الهدّاف صاحب الـ22 عامًا هدفًا قديمًا لنادي برشلونة، الذي حاول التعاقد معه في شهر يناير الماضي، ولكن إدارة النيراتزوري رفضت رفضًا قاطعًا مناقشة الصفقة وسط الموسم.

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وأوضحت صحيفة “لاجزيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أن إدارة الأفاعي سوف ترحب بالعروض التي ستقدم لهداف الفريق، ولكن بعد نهاية الموسم، حيث انتهت فترة تقييم الهداف البلجيكي “روميلو لوكاكو”، والذي سوف يحمل لواء هجوم الجوزيبي مياتزا خلال الفترة القادمة.

وحاولت صحيفة “آس” الإجابة على السؤال الأهم، من الأقرب للصفقة بين البارسا والريال؟، وذهبت وفق مصادرها لإدارة الكامب نو، حيث أنها على استعداد لدفع الشرط الجزائي في عقده، والبالغ 111 مليون يورو، دون الدخول في أي مُهاترات مع أي منافس.

وعلقت “آس” قائلة أن برشلونة قد اختار الشاب الذي سجل هذا الموسم 14 هدفًا من 28 مباراة، ليكون حلاً مستقبليًا، وخليفة “مرتقبة” للأوجوياني “لويس سواريز”.