اونلاين | رابط مباراة الزمالك بث مباشر الآن zamalek vs es tunis live يلا شوت مشاهدة ماتش الزمالك بدون تقطيع الآن

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بث مباشر لمباراة الترجي ضد الزمالك كورة أونلاين KORAONLINE، عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي ضد الزمالك، ضمن منافسات كأس السوبر الأفريقي.

يلا شوت Yalla Shoot لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي ضد الزمالك، عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

ويقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي ضد الزمالك، لمتابعتها في موعدها المحدد بمختلف الجودات دون تقطيع، عبر يلا شوت Yalla Shoot، وكورة جول KORAGOAL.

كورة لايف KORALIVE، حيث تقام مباراة الترجي ضد الزمالك، في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءًا بتوقيت تونس، الرابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.

كول كورة COOLKORA لمشاهدة مباراة الترجي ضد الزمالك، حيث يعول كارتيرون، المدير الفني للفارس الأبيض على الثلاثي الهجومي المتمثل في أوباما وبن شرقي ومصطفى محمد.

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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى : محمد ابو جبل.

في خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام.

في خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسي - اشرف بن شرقي - يوسف اوباما - احمد زيزو.

في خط الهجوم: مصطفي محمد.