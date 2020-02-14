اونلاين | "يلا كورة" مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة على KSA sport 1 hd جودة عالية السعودية ومالي kora star يوتيوب اون لاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يلا كورة" مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة على KSA sport 1 hd جودة عالية السعودية ومالي kora star يوتيوب اون لاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه أهلي جدة نظيره الوحدة مساء اليوم

الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الأهلي والوحدة

يقام اللقاء بين الأهلي والوحدة عند الساعة

السابعة و25 دقيقة بتوقيت القاهرة، والثامنة و25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة

و25 دقيقة بتوقيت أبو ظبي، والخامسة و25 دقيقة بتوقيت جرينتش.

ويحتضن اللقاء بين الأهلي والوحدة أرضية

Advertisements

ملعب الملك عبدالعزيز.

الأهلي السعودي في آخر لقاءاته تعادل إيجابيًا

بهدف أمام نظيره الوحدة الإماراتي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري

أبطال آسيا.

بينما حقق الوحدة الفوز برباعية مقابل هدف

أمام أبها ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 33 نقطة

في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يتواجد الوحدة في المركز الرابع