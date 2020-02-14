اونلاين | بدون تقطيع... مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر الآن هدف Obama

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يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الترجي التونسي في نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي مساء اليوم الجمعة على ملعب ثاني بن جاسم بالدوحة، ويترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في تونس ومصر هذا اللقاء الذي يتطلع خلاله كلا الفريقين لحصد اللقب.

يلا شوت خدمة مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم، والمقرر نقلها عبر شاشة قناة بي إن سبورت 1 بأداء صوتي للمعلق المخضرم حفيظ دراجي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت الرياض.

الفارس الأبيض يدخل هذه المواجهة باحثاً عن تحقيق الفوز وحصد اللقب الرابع للبطولة، بينما يبحث الترجي التونسي عن تحقيق لقبه الثاني، حيث وصل لنهائي هذه المسابقة في أربع مرات، حصدها في مرة وحيدة وخسرها في ثلاثة.

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وقرر الاجتماع الفني الخاص بالمبارة والذي أقيم في فندق شيراتون بالدوحة بارتداء لاعبو الزمالك الزي الأبيض الرسمي، وحارس المرمى الزي الأخضر، بينما سيرتدي الترجي اللون الأحمر وحارسه الزي الأزرق.

وأعلنت إدارة النادي الأبيض عن قائمة الفريق المستدعاة استعداداً للمواجهة المقبلة، وضمن كلاً من: محمد أبوجبل، محمود عبدالرحيم “جنش”، محمود علاء، محمد عبدالغني، حازم إمام، محمد عبدالشافي، عبدالله جمعة، محمود حمدي “الونش”، طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبدالرازق “شيكابالا”، يوسف إبراهيم “أوباما”، إسلام جابر، محمد حسن، أحمد سيد “زيزو”، محمد أوناجم، مصطفى محمد، أشرف بن شرقي.

وفي الجانب المقابل ضمت قائمة نادي الدم والذهب التونسي كل من: “معز بن شريفية – محمد علي بن حمودة – كوامي بونسو – محمد علي اليعقوبي – بلال بن ساحة – إبراهيم واتارا – حمدو الهوني – طه ياسين الخنيسي – خليل شمام – فوسيني كوليبالي – عبد الرؤوف بن غيث – رامي الجريدي – سامح الدربالي – إلياس شيتي – إيهاب المباركي – فادي بن شوق – محمد علي بن رمضان”.