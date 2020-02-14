اونلاين | live الشوط الثاني حصري بث كامل يلا شوت الجديد حصري اون لاين شوط الثاني مباراة الزمالك والترجي بث مباشر بجودات عالية السوبر الافريقي الزمالك ضد الترجي اون لاين الترجي ضد الزمالك اون لاين هدف

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حيث تترقب الملايين من جماهير كرة القدم في مصر وتونس، مواجهة اليوم ضمن كأس السوبر والذي يتطلع خلاله الزمالك بطل كأس الكونفيدرالية لتحقيق لقبه الرابع، بينما يبحث فريق الدم والذهب "الترجي" عبطل دوري أفريقيا الموسم الماضي ،في تحقيق اللقب الثاني في تلك البطولة، حيث حقق البطولة مرة واحدة وخسرها 3 مرات.

أخبار فريقي الزمالك والترجي قبل موعد مباراة اليوم :

وقد أسفر الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد صباح اليوم، في فندق شيراتون الدوحة عن ارتداء الزمالك الزي الرسمي الأبيض والحارس الطاقم الأخضر، وتقرر أن يرتدي الترجي التونسي الطاقم الأحمر والحارس الطاقم الأزرق. بث مباشر