اونلاين | بث مباشر الزمالك والترجي | مشاهدة مباراة الزمالك kora live | بث مباشر الزمالك اليوم yalla shoot | هدف الزمالك الثاني الآن

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كورة لايف الزمالك اليوم بث مباشر نستعرض لكم متابعينا الكرام عشاق الكرة الأفريقية كافة القنوات التى سوف تنقل المباراة المهمة في بطولة كأس السوبر الأفريقى والتى سوف تقام بين الزمالك والترجي التونسي، حيث يمتلك الناديين شعبية كبيرة في صفوف عشاق كرة القدم، وكل نادي منهم يعتبر من الأندية العرقية في بلاده، ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة، وسوف يدخل المدير الفني لنادي بكامل التشكيلة المثالية والأساسية من أجل تحقيق النتيجة الايجابية في تلك المباراة الكبيرة المنتظرة.

توقيت والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي

المباراة : الزمالك ضد الترجي التونسي

ملعب المباراة :استاد ثاني بن جاسم

مناسبة المباراة : كأس السوبر الافريقي

القنوات الناقلة للمباراة : بي ان سبورت 1 + الكأس HD3 + الكأس HD6

موعد المباراة :7:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 6:00 مساءاً بتوقيت مصر 8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 7:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان

قديهمك

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقى

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تشكيلة نادي الزمالك في مواجهة الترجي التونسي

حراسة المرمي محمد أبو جبل

الدفاع حازم امام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي

الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي

الوسط المهاجم الثلاثي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما

مهاجم مصطفي محمد.

تشكيلة نادي الترجي التونسي في مواجهة الزمالك

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: سامح الدربالى ، محمد على اليعقوبى ، خليل شمام ، إلياس شتي

الوسط: فوسينى كوليبالى ، عبد الرؤوف بن غيث ، كوامى بونسو

الهجوم: حمدو الهونى ، ابراهيما واتارا ، بلال بن ساحة