اونلاين | بث مباشر | نتيجة مباراة الزمالك والترجي اليوم كأس السوبر الأفريقي تقدم الزمالك (هدف أوباما)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر | نتيجة مباراة الزمالك والترجي اليوم كأس السوبر الأفريقي تقدم الزمالك (هدف أوباما) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت بث مباشر الزمالك اليوم يبحث العديد من جماهير كرة القدم العربية والأفريقية عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي مساء اليوم الجمعة، والتي ستقام على ملعب ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرفة القطري بالدوحة، حيث ستثام مباراة كأس السوبر الأفريقي مساء اليوم الجمعة بين الترجي بطل دوري أبطال أفريقيا، والزمالك المتوج بلقب بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويطمح فريق الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي كارتيرون بالتتويج بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي، لتكون أول بطولة له مع الفريق الأبيض حيث لم يفز كارتيرون بأي بطولة مع الزمالك منذ قدومه لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد تُوج الموسم الماضي بلقب بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي الأبيض في المسمى الجديد، ليصل الفريق إلى نهائي كأس السوبر الأفريقي بعد غياب دام لقرابة 20 عاماً.

موعد مباراة الزمالك والترجي

Advertisements

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي مساء اليوم الجمعة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت الدوحة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة الزمالك والترجي اليوم الجمعة عبر شاشة قناة bein SPORTS HD1 بتعليق حفيظ دراجي، كما أن قناة الكأس الرياضية الثالثة ستقوم بالبث الحي والمباشر لمباراة الزمالك اليوم ضد الترجي بتعليق المعلق المصري أحمد الطيب.