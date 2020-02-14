اونلاين | رابط يالا شوت TODAY ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الزمالك PLUS NOW بدون تقطيع zamalek yalla

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ينتظر عشاق الفارس الأبيض نادى الزمالك، مباراة الزمالك والترجى التونسى، والتى ستلعب مساء اليوم الجمعة لحصد لقب بطولة السوبر الافريقى على ملعب الغرافة القطرى.

تقام المباراة فى الـ 6 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، حيث تنقل المباراة قناة beinsports hd1.

مباراة الزمالك والترجى ومن المتوقع أن يناور كارتيرون فى مباراة اليوم من خلال رباعى الهجوم وهى

الأسلحة الهجومية التى يعتمد عليها الفرنسى فى مباغتة المنافسين ويضم تشكيل الزمالك المتوقع : محمد أبو جبل فى حراسة المرمى امامه الرباعى حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، ومهاجم صريح مصطفى محمد.