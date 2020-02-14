اونلاين | live كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الزمالك هدف OMBAMA

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مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة نادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون ضد فريق الترجي الرياضي التونسي يوم الجمعة YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الافريقي KOORA ONLINE وسوف تكون تلك المباراة نارية من أجل تحقيق لقب السوبر الافريقي.

يلا كورة ويعد فريق الترجي الرياضي التونسي من أبرز الأندية في القارة خلال السنوات الماضية، حيث حقق لقبي دوري أبطال أفريقيا

في الموسمين الماضيين COOL KOORA ولم يخسر في بطولة دوري الأبطال منذ 20 مباراة وهو رقم قياسي فريد من نوعه GOAL KOORA مباراة نادي الزمالك ضد نادي الترجي الرياضي التونسي.

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جول كورة ولكن يواجه الفريق التونسي دائماً مشكلة في مباراة السوبر الافريقي YALA KOORA حيث خسر الترجي 3 نهائيات من اصل 4 نهائيات وصل إليها عبر تاريخه،

بينما نجح الزمالك في الفوز في 3 نهائيات من أصل 4 نهائيات أيضاً COOL KOORA ويسعى باتريس كارتيرون لتحقيق لقب السوبر الافريقي الثاني على التوالي بعد التتويج به مع نادي الرجاء الموسم الماضي KOORAHD.

يلا كورة يعد اللاعب الليبي حمدو الهوني جناح فريق الترجي الرياضي التونسي من أبرز مفاتيح اللعب مع الفريق هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف في الدوري التونسي وصنع 4 أهداف BEIN MATSH وكان قد أحرز هاتريك في بطولة كأس العالم للأندية الماضية، وهو ما قد عوض رحيل يوسف البلايلي في بداية الموسم YALA KOORA.