اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم 14/02/2020 كأس السوبر الإفريقي هدف الزمالك الأول

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مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم 14/02/2020 كأس السوبر الإفريقي،حيث يستعد نادي الزمالك لمواجه قوية للغاية عندما يلتقي بنظرة التونسي الترجي الرياضي وذلك ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإفريقي، وستقام المباراة علي أرضية ملعب “ثاني بن جاسم بنادى الغرافة”، في العاصمة القطرية الدوحة، ويدخل الزمالك ويريد ان يحقق الفوز بتلك البطولة، وفي حالة تحقيق الفوز سوف يحصد الزمالك علي 200 ألف دولار، وفي الجانب الاخر نادي الترجي الذي يريد ان يحصد اللقب هو الأخر ويعتبر لقب السوبر من الألقاب التي تعاند نادي الترجي، حيث تعرض الترجي لخسارة ذلك اللقب العام الماضي عندما واجه نادي الرجاء وخسر بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وصرح المدير الفني لنادي الترجي التونسي معين الشعباني وقال علينا ان نقتنص فرصة مستوي الزمالك خلال هذه البطولة ونحصدها وقال يمر الزمالك بفترة صعبة خلال الأونة الماضية بالدوري.

مباراة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي

تابع الأن مباراة الزمالك والترجي بث مباشر بدون توقف، هذا وقد صرح المدير الفني لنادي الزمالك الفرنسي كارتيرون المدير الفني وقال ان الزمالك يأمل في تحقيق ذلك اللقب الغائب عن خزائن نادي الزمالك مما يقرب من 17 عام أو أكثر، وقال حصلت علي ثقة كبيرة من المستشار مرتضي منصور والجماهير من أجل التوجه نحو التتوج بالبطولات وسوف نفعل ذلك وقال جميع اللاعبين إستعدت جيد لتلك البطولة وقال إستقريت علي التشكيل الذي سيخوض به تلك المباراة وسيكون كتالي : محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، ومهاجم مصطفي محمد.

وأعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم عن إسناد مواجهة الزمالك بطل الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري أبطال افريقيا مرتين علي التوالي إلي الحكم الدولي الجنوب أفريقي أفريقي فيكتور جوميز، والذى يمتلك سجلاً طويلاً مع الكرة المصرية سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات، ويعتبر فيكتور من أبرز الحكام في الساحة حاليا في قارة أفريقيا وتم إختيار ليكون حكم لمباريات كأس العالم التي ستقام في قطر 2022 .

وسوف تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي عبر قناة الكأس القطرية المفتوحة سوف تقوم بنقل مواجهة الزمالك والترجي التونسي مجانا علي النايل سات، وأيضا ستنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1 المشفرة.

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تردد قناة بي إن سبورت 1 الناقلة لمباراة الزمالك اليوم ضد الترجي في كأس سوبر أفريقيا :

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير

Atlantic Bird 2 8 غربا 11013 أفقي 27500 2/3 إرديتو 2

Arabsat 2A 26 شرقا 11547 عمودي 27500 2/3 إرديتو 2

مباراة الزمالك والترجي