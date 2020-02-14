اونلاين | «كورة لايف» TODAY ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الزمالك PLUS بدون تقطيع NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف» TODAY ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الزمالك PLUS بدون تقطيع NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط يلا شوت بث مباشر لـ مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي والمقررة اليوم الجمعة في السادسة مساءً على ستاد ثاني بن جاسم ملعب نادي الغرافة بقطر.

وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورت 1 BEIN SPORT ويعلق عليها المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي ويسبقها ستديو تحليلي يضم كوكبة من ألمع محللي كرة القدم المصرية والتونسية.

ينشد الزمالك من خلال مواجهة الترجي التونسي على كأس السوبر الحصول على البطولة القارية للمرة الرابعة في تاريخه ليقترب من النادي الاهلي صاحب الرقم القياسي في البطولة برصيد 6 مرات.

فيما يدخل الترجي المباراة بحثاً عن لقب غائب عن شيخ الأندية التونسية وحامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في آخر مناسبتين على حساب الاهلي المصري 2018 وعلى حساب الوداد المغربي في 2019.

الزمالك هو صاحب الكعب الأعلى في مواجهة الترجي حيث التقى الفريقان في 6 مناسبات وحقق الزمالك انتصارين وسجل 6 أهداف مقابل فوز وحيد و6 أهداف أيضاً للترجي

طالع تقرير مواجهات الزمالك والترجي

قبل مواجهة الزمالك والترجي في كأس السوبر.. الأرقام تنصف “الأبيض”

وفيما يلي تشكيل الزمالك المتوقع في كأس السوبر الأفريقي:

لحراسة المرمى: محمد أبو جبل

Advertisements

لخط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام

لخط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – احمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

لخط الهجوم: مصطفى محمد

واليكم تشكيل الترجي المتوقع في كأس السوبر الأفريقي:

لحراسة المرمى: معز بن شريفية

لخط الدفاع: سامح الدربالي – محمد علي اليعقوبي – شمس الدين الزوادي – إلياس شتي

لخط الوسط: فوسينى كوليبالي وعبد الرؤوف بن غيث ومحمد على بن حمودة ومحمد على بن رمضان وحمدو الهونى،

لخط الهجوم: طه ياسين الخنيسي

شاهد بث مباشر لمباراة الترجي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي