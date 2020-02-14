اونلاين | HD يلا شوت - Esperance مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر كورة لايف STREAM كول كورة الزمالك

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نرصد مباراة الزمالك والترجى Zamalek vs Esperance، اليوم الجمعة الموافق 14 من شهر يناير الجاري، على لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي، عبر مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر يلا كورة مباشر.

ويحتضن المبارة ستاد على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، على لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي، ونشاهد المباراة عبر موقع صباح مصر بث مباشر بجودة عالية.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي

مشاهدة مباراة الزمالك المصري والترجى التونسي، في مباراة صعبة على الفريقين وقوية للغاية، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين الزمالك والترجى، في بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر الخميس الموافق 13 من شهر فبراير الجاري، على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، على لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

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يمكن متابعة المباراة بين الزمالك والترجى، على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، على لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي، في نقل مباشر وحصري مجانًا عبر يلا كورة مباشر في خدمه يقدمها موقع صباح مصر، أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر مباريات اليوم ثانية بثانية.

موعد مباراة الزمالك والترجى بطولة كأس السوبر الإفريقي

الساعة 06:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 07:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 07:00 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 07:00 مساء بتوقيت فلسطين.

الساعة 05:00 مساء بتوقيت تونس.