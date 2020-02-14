اونلاين | قناة مفتوحة yalla shoot بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الإفريقي kora star

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كورة لايف بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي، في إطار كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم، في المباراة المقامة في الدوحة.

ويدخل الترجي هذه المباراة، بصفته حاملًا للقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، بينما يدخل الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية.

ويشار إلى أن نادي الزمالك، غادر الثلاثاء، مطار القاهرة، متوجهًا إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث استقبل جماهير النادي فريقهم في المطار لتقديم الدعم المعنوي لهم.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي

وكان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، حدد موعد مباراة الزمالك والترجي ، بالنسيق مع اللجنة القطرية المنظمة للمباراة، حيث تقام اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير.

صافرة بداية مباراة الزمالك والترجي، تنطلق في تمام السادسة من

مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت تونس، على ملعب ستاد جاسم بن ثاني المعروف باسم ملعب الغرافة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

ويذاع البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي، في كأس السوبر الأفريقي، على شبكة قنوات «بي إن سبورت»، المالك الوحيد والحصري لبث مباريات البطولات الإفريقية في الشرق الأوسط.

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مشاهدة مباراة الزمالك والترجي

ويغادر الزمالك قطر، يوم السبت التالي للمباراة، متوجهًا إلى القاهرة، ليسافر الفريق يوم الاثنين، إلى الإمارات استعدادًا للقاء الأهلي في مباراة السوبر المحلية.

وعقب مباراة السوبر، يعود الفريقان إلى مصر لخوض مباراة القمة في الدوري الممتاز يوم 24 من الشهر نفسه على ملعب استاد القاهرة.

وينتظر قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك يوم

29 فبراير، مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يستضيف نادي القرن، فريق صنداونز الجنوب إفريقي.

على النايل سات.. قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي في السوبر

وعلى الجانب الآخر يستضيف نادي ميت عقبة، فريق الترجي التونسي، علمًا بأن كلتا المباراتين تقام في القاهرة في نفس اليوم.

تشابه التوقيت أشعل أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك، لأن كلا الفريقين يريدان لعب مباراتهما على استاد القاهرة.

ومن جانبه علق رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، قائلًا إن الأهلي اختلق مشكلة عندما طلب من الكاف خوض مباراته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في نفس اليوم الذي سيلعب في الزمالك.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي وأضاف «منصور»، خلال مكالمة هاتفية لقناة «الزمالك»، أن فريقه أبلغ الإتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه يخوض مباراته يوم 29 باستاد القاهرة، وحصل على موافقة رسمية.

وتابع خلال حديثه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أن الأهلي صنع مشكلة بعدها عندما طلب خوض مباراته أمام صنداونز في نفس الموعد، رغم أن الزمالك استبق بتلك الخطوة.