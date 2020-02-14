اونلاين | رابط مباراة الزمالك اليوم.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر كورة ستار مباراة الزمالك اليوم youtube zamalek

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يقدم لكم الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك، مساء اليوم الجمعة 14 فبراير برابط كورة اونلاين، KORA ONLINE بكأس السوبر الإفريقي.

كورة جول حيث يدخل أبناء سويقة اللقاء وهو بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، ويسعى للجمع بينها وبين السوبر الإفريقي، KORA GOAL الزمالك في مهمة صعبة أمام الترجي للتتويج بلقب قاري جديد.

ويسعى الترجي التونسي بقيادة معين الشعباني، في الفوز باللقب وفرض سيطرته على القارة الإفريقية بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا موسمين متتاليين، كورة ستار الزمالك يلعب أمام الترجي التونسي، على لقب السوبر الإفريقي، KORA STAR بالعاصمة القطرية الدوحة.

موعد مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك بالسوبر

وتُقام مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك، اليوم الجمعة 14 فبراير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقلة لمباراة الترجي التونسي ضد الزمالك بالسوبر

كورة حصري حيث تُذاع مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN SPORTS HD، الناقل الحصري للبطولات الإفريقية، KORA7ASRY الزمالك يسعى للفوز باللقب الإفريقي.

على الجانب الآخر يدخل الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، وهو طامحًا في حصد أول ألقابه مع الفارس الأبيض، حيث تولى المسئولية الفنية خلفًا للمُقال الصربي ميتشو، يلا شوت بلس، YALLA SHOOT PLUS، كارتيرون في مهمة صعبة من أجل التتويج بلقب إفريقي جديد.

وكانت أخر مواجهة بين الطرفين، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عام 2005، حيث انتهت مباراة الذهاب بهدف لكل فريق، فيما كانت نتيجة العودة لصالح الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد، يالا كورة ملعب الغرافة القطري يستضيف نهائي السوبر الإفريقي، YALLA KORA، بث مباشر بالعاصمة القطرية الدوحة.

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