اونلاين | رابط زمالك تي في ممشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر zamaLeK Tv كورة لايف ماتش الزمالك بدون تقطيع يوتيوب يلا كورة الزمالك اليوم plus

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كورة جول بث مباشر مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك، مساء اليوم الجمعة 14 فبراير الجاري، KORA GOAL على ملعب الغرافة القطري، بكأس السوبر الإفريقي.

كورة ستار، حيث يأمل أبناء الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخ القلعة البيضاء، KORA STAR الزمالك يحمل آمال جماهيره بالتتويج بلقب قاري جديد.

ويدخل الزمالك المباراة وهو يطمح للفوز باللقب الغائب، ضمن مبارياته الصعبة في هذا الشهر، كورة فور جول الزمالك ينافس الترجي على السوبر الإفريقي، KORA4GOAL ملعب الغرافة القطري يستضيف نهائي السوبر الإفريقي.

موعد مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك بالسوبر

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وتُقام مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك، اليوم الجمعة 14 فبراير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي التونسي ضد الزمالك بالسوبر

كورة حصري حيث تُذاع مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN SPORTS HD، الناقل الحصري للبطولات الإفريقية، KORA7ASRY الزمالك يسعى للفوز باللقب الإفريقي.

ويلعب الترجي التونسي مباراة السوبر بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، فيما يخوض الزمالك اللقاء بصفته حاملًا لكأس الاتحاد الإفريقي " الكونفدرالية".

ويقدم لكم الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة الترجي ضد الزمالك بالسوبر الإفريقي، عبر رابط الاسطورة، alostora بدون تقطيع أو إعلانات.