اونلاين | يلا كورة ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر yalla shoot live في الجول رابط مباراة الزمالك Africa YaZamalek

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متابعة بث مباشر مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي رابط (يوتيوب) بجودة فائقة| مشاهدة نهائي كأس السوبر الإفريقي على KORA ONLINE بدون تقطيع| تابع البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي مساء اليوم الجمعة 14 فبراير 2020 على ملعب "ثان بن جاسم" بالعاصمة القطرية الدوحة وبإدارة تحكيمية للجنوب إفريقي فيكتور جوميز، في بطولة السوبر الإفريقي – تابع بث مباشر مباراة الزمالك اليوم KOOORA 4 GOAL بجودة تناسب جميع السرعات.

مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والترجي (يلاشووت حصري)| رابط ماتش (السوبر الإفريقي) على COOL KORA:

تقام مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي اليوم الجمعة 14 – 2 – 2020 في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، وستكون المباراة منقولة في البلدان والعواصم العربية وفقا للتوقيتات التالية:

7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة – الدوحة، 6:00 مساءًا بتوقيت مصر – فلسطين – الأردن – لبنان – سوريا، 8:00 مساءًا بتوقيت أبوظبي، 5:00 مساءًا بتوقيت تونس – الجزائر – المغرب، بالإضافة لـ 4:00 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش" – تابع بث مباشر KORA STAR لمباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي.

كورة أونلاين – بث مباشر مباراة الزمالك ضد الترجي | تابع بث مباشر KORA LIVE التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي:

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى : محمد أبوجبل.

خط الدفاع : محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبد الله جمعة، محمد عبد الغن”.

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خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما،أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم : مصطفى محمد.

تشكيل الترجي:

حراسة المرمى : معز بن شريفية

خط الدفاع : حسين ربيع ، أمين بن حميد،شمس الدين الزوادي،أيهاب مباركي

خط الوسط : كوابي بونسو، يوسف العبدالي، محمد أمين مساكني، فادي بن شويح

خط الهجوم : رائد فداء، محمد علي بن حمودة.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي في السوبر الإفريقي| بث مباشر KOOORA GOAL مباراة الزمالك اليوم:

ستكون مباراة الزمالك ضد الترجي اليوم الجمعة 14 / 2 / 2020، متاحة عهر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وتذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD1 بتعليق حفيظ دراجي، كما تذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 12 EN، ويمكن متابعة بث مباشر KORA STAR للمباراة عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي بجودة فائقة وبدون تقطيع.