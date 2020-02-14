رياضة | الترجي ضد الزمالك.. 8 تمريرات السر في هدف أوباما الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي ضد الزمالك.. 8 تمريرات السر في هدف أوباما الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الزمالك ضد الترجي| الفرص المهدرة عنوان شوط السوبر الأفريقي الأول

تقدم فريق الزمالك بطل كأس الكونفدرالية بهدف نظيف أمام منافسه الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في شوط السوبر الأفريقي الأول المُقام على ملعب ملعب "حمد بن جاسم" بالعاصمة القطرية الدوحة.

تقدم الزمالك في الدقائق الأولى

بدأ الزمالك مباراة الترجي بالضغط على منطقة وسط الملعب حيث شهد أداء الأبيض حماسا كبيرا في الدقائق الأولى من عمر المواجهة حيث ترجم يوسف أوباما سيطرة القلعة البيضاء بهدف في الدقيقة الثانية بعد 8 تمريرات فقط بعد استغلاله عرضية متقنة من الظهير محمد عبد الشافي ليضع نجم الوسط الكرة بالرأس في منتصف مرمى الحارس معتز بن شريفة حارس بطل تونس.

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الفرص المهدرة عنوان تقدم الزمالك في الشوط الأول

تراجع أداء لاعبو المدرب الفرنسي باتريس كارتيون بعد التقدم حيث سيطر الترجي على مجاريات الشوط وأهدر الاعب كوليبالي فرصة التعديل لصالح بطل تونس في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة متقنة من حمدي الهوني نجم الشوط الأول.

زيزو وأشرف بن شرقي يهدران هدفين محققين

واستمرت سيطرة الترجي التونسي على وسط الميدان حتي الدقيقة الـ38 حيث أهدر أحمد السيد زيزو فرصة الهدف الثاني بعد تسديدة في المرمى الخالي ارتطمت في مدافي الترجي.

وعاد أشرف بن شرقي ليهدر هوا الآخر هدفاً محققا في الدقيقة الأربعين بعد تسديدة فوق المرمي بعد تمريرة زيزو لينهي الزمالك الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أمام بطل دوري أبطال أفريقيا.